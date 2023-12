Apple se la joue malin et voudrait se faire aider par la presse pour former son IA générative

Autant dire que l'ambiance n'est plus la même en cette fin d'année entre les créateurs de contenu et les géants de l'IA. On se souvient ainsi que cet été, le New York Times avait pris des mesures pour empêcher le robot d'exploration d'OpenAI de s'entraîner sur ses articles. Au contraire, cette fois, Apple aurait avec ses démarches réussi à créer un début de confiance avec ses partenaires.

Pour autant, les éditeurs, même s'ils sont intéressés, craignent qu'un accord aussi vaste, permettant à Apple d'accéder durant plusieurs années à tous leurs articles, puisse entraîner un certain nombre de soucis légaux. Reste que si le géant californien réussissait à produire des accords pour l'utilisation des données, il pourrait s'agir là d'un premier précédent qui obligerait ses concurrents à initier à l'avenir les mêmes démarches.