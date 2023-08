Certains médias commencent à bloquer leurs contenus à OpenAI

Ainsi, sauf nouvelle décision, ChatGPT ne pourra plus s'entraîner sur les articles du prestigieux journal américain. Cet exemple pourrait pousser d'autres médias sur cette voie, quand on connaît le pouvoir de prescription de cette autorité. Celle-ci ne devrait d'ailleurs pas s'arrêter à de simples changements de paramètres de son système.

En effet, si l'on en croit toujours The Verge, ce blocage aurait débuté le 17 août dernier, soit à peu près au moment où l'on apprenait que le journal envisageait aussi d'attaquer OpenAI en justice. Alors, la vénérable institution cherche-t-elle seulement à intimider OpenAI pour que la société de Sam Altman respecte enfin les droits d'auteurs du journal ? Ou est-elle plus sérieuse et se prépare-t-elle à aller jusqu'à une cour de justice, où elle pourrait demander des milliards de dollars de dommages et intérêts ?