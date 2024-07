OpenAI signe un partenariat avec l'un des plus grands médias au monde, le Time Magazine

Quand un acteur de la tech souhaite développer un système d'intelligence artificielle, il lui est nécessaire de mettre la main sur des volumes de données très élevés, et ce, afin d'alimenter son IA. Or, quoi de mieux dans le domaine que les journaux, qui produisent chaque jour (ou chaque semaine) du contenu écrit, qui s'entasse avec le temps ? Un vivier déjà repéré par de nombreuses entreprises, et qui explique le contrat signé entre OpenAI et le Time Magazine.