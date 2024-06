Apple n'aurait pas dépensé le moindre centime pour intégrer ChatGPT sur iOS 18

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé sa très attendue stratégie dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), baptisée Apple Intelligence. Ces nouvelles possibilités seront en partie supportées par des modèles maison de chez la marque à la pomme, mais les utilisateurs auront aussi la possibilité de se connecter à la version de ChatGPT alimentées par GPT-4o pour certaines tâches de Siri et de l'assistant à l'écriture. Et pour accéder à l'un des grands modèles de langage (LLM) les plus puissants au monde, le géant californien n'a déboursé aucun centime.