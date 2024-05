ChatGPT : Apple et OpenAI sur le point d'arriver à un accord pour l'intégration de l'IA dans iOS 18

Ce n'est aujourd'hui plus un secret pour personne. Apple souhaite faire de la mise à jour de son système d'exploitation iOS 18 la porte d'entrée de l'intelligence artificielle dans l'iPhone. Et pour ce faire, la firme de Cupertino négocie à la fois avec OpenAI, et son grand concurrent, Google, pour potentiellement intégrer la technologie de ChatGPT ou de Gemini dans ses appareils. Et c'est l'entreprise présidée par Sam Altman qui tiendrait actuellement la corde !