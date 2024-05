iOS 18 : il n'y aura pas de chatbot IA à la ChatGPT cette année chez Apple

Pourquoi une telle décision ? Eh bien, il semble que les discussions entre OpenAI et Apple soient particulièrement fructueuses, puisque les deux entreprises se sont entendues pour mettre au point un partenariat. De là l'inutilité pour Apple de se lancer dans un projet aussi immense.

« En mars, Apple et Google semblaient proches d'un accord, et les deux parties pensaient que quelque chose pourrait être conclu lors de la conférence mondiale sur le développement durable. Mais Apple a finalement conclu l'accord plus tôt, avec le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, et leur partenariat sera l'un des éléments de l'annonce de la WWDC » indique Mark Gurman.