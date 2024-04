Parce que c'est la mode, Apple propose aussi son modèle d'IA générative peu gourmand en énergie : ce que ça pourrait changer pour vous

Le choix de l'open source, Meta a fait le même, mais chez Apple, il étonne forcément un peu. La firme de Cupertino a pourtant bien publié quatre versions du modèle sur Hugging Face et des extraits de code sur GitHub. On y retrouve des modèles pré-entraînés à 270 millions, 450 millions, 1,1 milliard et 3 milliards de paramètres, plus petits encore que le plus petit des modèles Phi-3 de Microsoft (3,8 milliards de paramètres), présenté en même temps.