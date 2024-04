Apple réussira-t-elle à marier intelligence artificielle et protection des données personnelles ?

Apple veille à ce que le respect de la vie privée soit au cœur de ses différents produits et services. Le constructeur met un point d'honneur à limiter la collecte des données réalisées par ses propres applications, mais aussi par les logiciels tiers, ce qui n'est pas forcément du goût des géants de la tech comme Meta. L'arrivée de l'intelligence artificielle pose pourtant un défi au constructeur de Cupertino. Les modèles de langage, comme ChatGPT d'OpenAI ou Gemini chez Google, se basent sur des serveurs pour assurer le traitement des opérations et l'envoi d'une réponse rapide aux utilisateurs. Apple chercherait à « faire différemment », avec un modèle de langage propre et fonctionnant de manière locale sur ses prochains appareils.