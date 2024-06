Données locales ou dans le cloud... Comment Apple va organiser ses IA pour préserver votre vie privée

Un des atouts majeurs d'Apple Intelligence réside dans son intégration étroite dans les différents systèmes d'exploitation et applications maison de la société. Les modèles d'intelligence artificielle sont optimisés pour être économes en énergie (un problème brûlant avec l'IA) et adaptés aux capacités des iPhone (du moins les plus puissants, tous n'y auront pas le droit comme vous le verrez). Cette optimisation permet de traiter les requêtes d'IA localement, réduisant ainsi grandement les préoccupations relatives à la confidentialité.

Cependant, le revers de la médaille demeure dans l'utilisation de modèles locaux de taille plus modeste et nécessairement moins performants, un peu à la manière de Stable Diffusion 3 Medium. Afin de pallier cette contrariété, Apple emploie des techniques de « fine-tuning » qui permettent l'ajustement précis d'un modèle d'intelligence artificielle existant pour une tâche ou un domaine spécifique. Ces compétences spécialisées sont par la suite encapsulées dans des « adapters » changeables selon les besoins. Imaginez un modèle d'IA généraliste comme un couteau suisse : il peut effectuer de nombreuses tâches, mais pas toutes avec la même précision qu'un outil spécialisé. Les « adapters » sont ainsi comme des lames interchangeables, ajoutant des fonctionnalités spécifiques au couteau suisse, le rendant plus performant pour des tâches particulières.

Apple affirme avoir optimisé ses modèles dans le but d'accélérer le temps de réponse entre l'envoi d'une requête et la réception de la réponse. Plusieurs techniques spécifiques exploitent de ce fait pleinement le Neural Engine des puces Apple Silicon. Ainsi, seuls les appareils dotés de puces M-series et les très récents iPhone 15 Pro et Pro Max pourront utiliser Apple Intelligence.