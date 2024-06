L'essor des IA et la crise environnementale : une bombe à retardement énergétique ?

Si l'on met souvent en parallèle les considérations environnementales et l'IA, c'est que la problématique est réelle et se doit d'être examinée sous tous les angles. La montée en puissance de cette techno a déjà des conséquences alarmantes : une consommation d'eau en hausse chez les acteurs du secteur et de manière générale, un impact énergétique global qu'il serait dangereux de minimiser. Des prévisions récentes indiquent que la demande énergétique des data centers, infrastructures essentielles au fonctionnement de l'IA, pourrait bientôt dépasser les capacités actuelles, complexifiant encore plus la situation.