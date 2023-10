Du béton bas carbone pour les datacenters de Microsoft ?

Le béton est un assemblage de minéraux largement utilisé depuis le XXe siècle, et ce, partout dans le monde. Si les premières traces d'un matériau similaire remontent à la Rome antique (le pouzzolane, un mélange d'eau, de sable, de chaux et de roche volcanique), il est devenu la pierre angulaire des constructions modernes. Le secret de sa recette ? Le ciment, un liant hydraulique durable, économique et adaptable. Son problème : il est l'un des principaux responsables des émissions de CO 2 sur la planète, avec 8 % des émissions mondiales.