Comment Microsoft se donne les moyens de capter le CO2 qu'il dégage ?

Microsoft est engagée pour l'environnement, et le fait savoir. La firme de Redmond vient ainsi d'annoncer l'acquisition de la société CarbonCapture, à la base d'une technologie de capture du CO2 en développement aux États-Unis, dans un site situé dans le Wyoming. Cette solution prend la forme de modules rectangulaires assez similaires à des conteneurs, empilés les uns sur les autres, et qui capturent environ 75 % du CO2 de l'air qui les traversent. Le dioxyde de carbone ainsi piégé est ensuite acheminé à plus de 3 600 mètres plus bas dans les aquifères salins.

Les premiers modules qui seront mis en service l'année prochaine devraient permettre de retirer de l'air 10 000 tonnes de CO2 par an. « Cet accord avec CarbonCapture nous aide à atteindre notre objectif d'empreinte carbone négative, tout en contribuant à catalyser la croissance de l'industrie du captage direct de l'air dans son ensemble », explique fièrement le directeur de la division Microsoft en charge de l'élimination des émissions carbone Phillip Goodman.