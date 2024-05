Microsoft va investir 4 milliards d'euros en France... et on peut dire merci au nucléaire pour cela

4 milliards d'euros. Voilà la somme conséquente que va investir Microsoft en France. Le projet est exceptionnel, comme le souligne son patron Brad Smith dans une interview avec l'AFP : « Il s'agit de l'investissement le plus important que nous ayons jamais réalisé en France. »

Cet argent est destiné aux parcs de data centers du groupe américain. Les sites existants de Microsoft en Île-de-France et à Marseille vont ainsi être agrandis, alors qu'un nouveau site va voir le jour dans l'est du pays, à Mulhouse (Haut-Rhin). Pour rappel, les data centers sont des infrastructures essentielles pour le cloud et l'IA, deux domaines dans lesquels Microsoft est un leader, notamment à travers son partenariat avec OpenAI, le papa de ChatGPT.