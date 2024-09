La question de l'énergie est de plus en plus centrale pour les géants de la tech, et ce, surtout à l'époque du développement de l'IA, qui affiche des besoins en énergie exceptionnellement élevés pour le fonctionnement de ses data centers. C'est d'ailleurs pour cette raison que Microsoft avait annoncé au printemps dernier un investissement extrêmement massif de 4 milliards d'euros en France, pays dont le parc nucléaire a séduit la firme de Bill Gates. Et cette énergie intéresse Microsoft aussi aux États-Unis, au point de relancer une centrale avec une histoire… particulière !