Avec l'émergence de l'intelligence artificielle et la multiplication des data centers essentiels à son développement, la question du volume important d'énergie nécessaire pour les faire fonctionner a beaucoup agité le secteur. Et depuis un an, tous les géants de la tech se tournent vers une énergie en particulier : le nucléaire. On a ainsi vu Microsoft signer des contrats d'ampleurs en France, mais aussi aux États-Unis pour faire revivre Three Mile Island. Et Amazon suit la même voie, mais en privilégiant les petits réacteurs modulaires !