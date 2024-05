Des mini-réacteurs nucléaires sans eau, installables n'importe où, dans un conteneur : la solution française Naarea

Le cœur du réacteur est la partie la plus importante de l'installation : c'est ici que se passe la réaction nucléaire. On y extrait la chaleur avec différents étages d'échangeurs de chaleur, et on sort du conteneur à 700°C en phase liquide. De l'autre côté, on aspire tous les gaz de fission produits, pour ne pas polluer la réaction neutronique à l'intérieur, ni pour avoir de pression dans le réacteur, « donc vous extrayez les gaz, vous les traitez et les stockez en phase solide », ajoute Jean-Luc Alexandre.