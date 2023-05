La France inaugure sa gigafactory de batteries : quels sont les 3 géants industriels derrière le site ?

« La nouvelle usine d'ACC marque une étape clé dans la transformation de l'Europe pour rendre son industrie automobile plus résiliente, plus compétitive et plus durable, y compris à l'ère de l'électricité », a exposé le patron de Mercedes-Benz Ola Källenius durant l'inauguration. Car l'Union européenne est actuellement écartelée entre l'Asie, dont elle est dépendante pour les batteries électriques, et les États-Unis dont le gigantesque Inflation Reduction Act promet des subsides alléchants à tous les constructeurs s'installant sur le sol américain.

L'usine qui vient de voir le jour à Dunkerque est en ce sens un début de réponse. Mise en service dans le courant de l'année, elle débutera avec une capacité de production de 13 gigawattheures (GWh), chiffre qui sera à terme porté à 40 GWh. À cette date, le site, dont on estime qu'il permettra la création de près de 2 000 emplois, pourra alors équiper annuellement 500 000 véhicules.