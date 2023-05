Batteries : Dunkerque, plus forte que les USA. Un industriel taïwanais installe sa gigafactory dans le Nord

Les différents décideurs politiques et économiques peuvent crier cocorico. En effet, le groupe basé à Taoyuan réfléchissait au départ à une possible implantation aux États-Unis. Il a par la suite longuement hésité entre les Pays-Bas, l'Allemagne et la France pour son usine de batteries de véhicules électriques. Il s'est finalement décidé pour Dunkerque, qui a remporté la timbale grâce à sa position géographique privilégiée, ses infrastructures, et aussi son énergie décarbonée (un plus face à l'Allemagne).

Le site de production devrait voir ses travaux débuter en 2024, pour occuper au total une surface d'environ 180 hectares. Selon BFM Grand Littoral, la gigafactory devrait ensuite être mise en service à l'horizon 2026. De quoi encore pousser la réindustrialisation par l'électrique de cette région, qui bénéficie déjà du gigantesque pôle de Renault Electricity ?