Northvolt, la première gigafactory européenne de batteries, a démarré sa production et ravivé l'espoir de tout un continent

Northvolt a ainsi reçu des commandes de BMW, Scania, Vokskwagen, Fluence, Volvo Cars et Polestar. Outre l'automobile, la gigafactory fournira aussi des secteurs de l'industrie et du stockage d'énergie. L'usine, elle, emploie d'ores et déjà un peu plus de 500 personnes de 56 nationalités différentes, réparties sur une centaine d'hectares. Elle devrait en accueillir 2 500 de plus dans les prochaines années.