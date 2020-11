L'UE sera auto-suffisante sur la production de batteries pour véhicules électriques dès 2025

Il est vrai que de nombreux acteurs se sont déjà engagés pour le développement d'une production sur le sol européen. Volkswagen et le Suédois Northvolt avaient déclaré l'année passée leur volonté de créer une Union européenne des batteries. Parmi les acteurs chinois, SVOLT a annoncé il y a quelques jours son intention de construire sa première usine européenne.

Et puis, il y a les usines qui produisent déjà, comme celle du Chinois CATL ou du Sud-Coréen SK Innovation ainsi que celles de Northvolt. Pour Maros

Sefcovic, les installations européennes prévues d'ici 2025 devraient ainsi produire suffisamment de cellules pour alimenter au moins 6 millions de véhicules électriques.



Parallèlement à cette production, le secteur des voitures électriques devra lui aussi se développer, la Commission espérant 13 millions de véhicules à faible émission sur les routes d'ici 2025. Ceci nécessitera de nouvelles mesures incitatives et une chaîne d'approvisionnement plus complète. C'est ce que reconnaît Jesper Wigardt, le vice-président des communications de Northvolt, affirmant que « nous devons faire des investissements significatifs dans la création d’une chaîne d’approvisionnement et d’un marché du travail européens complets pour soutenir les usines de batteries ».

Bruxelles doit présenter le mois prochain de nouvelles normes relatives à l'empreinte carbone des batteries, tandis qu'un partenariat public-privé européen devra stimuler les approvisionnements en matériaux. Ce partenariat fait suite à un programme initié par l'UE en 2017.