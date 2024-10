Les batteries de nos véhicules électriques ne sont-elles pas déjà solides ? La réponse courte est : non, la plupart des batteries utilisées dans les VE aujourd'hui ne le sont pas. Dans la grande majorité des cas, ce sont des batteries lithium-ion, qui utilisent un électrolyte liquide pour permettre le mouvement des ions lithium entre les électrodes. Depuis 30 ans, c'est ce type de batterie qui dominent le marché des batteries rechargeables pour les appareils électroniques portables et, plus récemment, pour les véhicules électriques.

Toutefois, ce paradigme pourrait changer assez rapidement, et c'est du côté de la Chine qu'il faut se tourner pour comprendre ce qui se trame. Lors du 2024 World New Energy Congress qui se tenait à Haikou, fin septembre, Lian Yubo, directeur scientifique de BYD, a levé le voile sur les ambitions du groupe en la matière. Les batteries solides, technologie souvent qualifiées de « Saint Graal » dans le secteur, pourraient équiper les VE plus vite que nous ne l'imaginions.