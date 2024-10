Bien que statistiquement moins sujets aux incendies que leurs homologues thermiques, les véhicules électriques font l'objet d'une appréhension particulière lorsqu'ils prennent feu. Ces sinistres, aussi rares soient-ils, font l'objet de rappels réguliers de la part des constructeurs, comme Mini il y a un mois à peine ou Renault au mois de mars.

Le danger représenté par l'incendie d'un VE est particulier : souvent long et intense, il est plus compliqué à éteindre et rejette dans l'environnement des gaz toxiques comme le fluorure d'hydrogène. Rajoutons à cela qu'ils ébranlent également la confiance du public dans cette technologie. L'innovation de LG Chem arrive donc à point nommé pour rassurer consommateurs et constructeurs.