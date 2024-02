Une voiture électrique avec une autonomie de 1600 km ? Cette technologie de batterie a tapé dans l'oeil de Volkswagen

Le secteur des batteries progresse à pas de géants ces dernières années, et les fabricants parviennent à des conceptions permettant toujours plus d'autonomie et de capacité. Gotion High Tech et sa batterie Astroinno, Toyota et leurs batteries solides ou encore DESTEN et ses cellules LFP ultra rapides.

Cette fois-ci, c'est l'entreprise 24M, originaire de Cambridge, qui a travaillé sur trois technologies différentes : Eternalyte™, 24M ETOP™ et Impervio™. Celles-ci ont convaincu le groupe Volkswagen, qui collaborera désormais avec 24M et a acquis 25 % des parts de la société. Ceci dans le but de créer une entité dédiée qui travaillera à la fabrication de cellules de batteries, les SemiSolid™, spécialement conçus pour l'automobile.