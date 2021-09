Volkswagen ouvre un centre de recherche sur les cellules de batterie en Allemagne

D'ici fin 2022, le centre passera de 500 employés à plus de 1 000 salariés, dont 250 experts en recherche, analyse et développement de matériaux et formats adéquats pour les cellules. De cette manière, Volkswagen entend fournir aux clients de la marque « des véhicules électriques offrant ce qui se fait de mieux en matière d'autonomie, de performances de charge, de durabilité et de sécurité ».