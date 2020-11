SVOLT : le fabricant chinois de batteries électriques va construire sa première usine en Europe

L'usine d'Überherrn débutera la production de cellules en fin d'année 2023, mais l'entreprise SVOLT sera opérationnelle dans la région dès le milieu d'année 2022, avec un centre de recherche et de développement. Situé à Heusweiler, à un peu plus de 30 kilomètres de l'usine, cet établissement abritera les chaînes d’assemblage des modules, des packs batteries et des cellules.