Tesla : une nouvelle Gigafactory serait en prévision, au Royaume-Uni cette fois

Pour le moment, on ne sait pas si l'éventuel projet concerne une usine destinée à l’assemblage de voitures électriques, à la fabrication de batteries ou au développement de technologies en lien direct avec l’industrie de l’automobile électrique.

Somerset disposerait d’un site idéal pour ce type d’implantation avec son parc industriel Gravity, basé près de Bridgwater, au sud-ouest de l’Angleterre. Ce site, d’une surface de près de 260 hectares, est en cours de construction sur l'emplacement d’une ancienne usine, et a pour principal objectif d’attirer les entreprises de hautes technologies. Tesla serait donc un client bienvenu pour ce site situé à moins de 250 km du port de Londres, permettant d'exporter des véhicules à travers toute l'Europe.

À noter que Tesla dispose déjà de deux usines aux États-Unis et d'une près de Shanghai en Chine ; l'entreprise attend par ailleurs l’ouverture de son site en Allemagne. Une nouvelle usine lui permettrait de produire plus de véhicules encore et de livrer plus rapidement ses clients à travers l’Europe.