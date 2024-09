ABC

Samir : « Des voitures électriques chinoises produites en Europe »

Je crains que, comme c’est le cas trop souvent, ça signifie que toutes les pièces déjà manufacturées, viendront de Chine, parfois avec des prix artificiellement baissés (dumping) et seront livrées dans des usines européennes de simple assemblage. Quelques coups de vis, trois soudures, et le tour est joué. Tout ça pour échapper aux taxes et ne créer seulement que quelques emplois.

Le marché est déjà encombré de produits « Made in France » ou « Made in Europe » (de l’Est), dans tous les secteurs, qui sont en réalité du « Made in pays à faibles coûts » déguisé. Le top de l’arnaque, ce sont les boutiques qui arborent le « Fabriqué en France » sur leur vitrine, alors que tout est, en vérité, produit en Asie. Et le pire, c’est que c’est légal si on respecte certaines règles.

C’est avec ce genre de trous législatifs dans la raquette, que des entreprises européennes qui produisent réellement en Europe (ou dans des pourcentages acceptables), finissent par déposer le bilan.

Loi de Murphy, incompétence ou incapacité à se concerter… l’Europe a un train de retard, une vision Bisounours d’une mondialisation qui fonctionne trop souvent à sens unique. Même pour les allemands qui voulaient préserver le marché chinois pour leurs berlines haut de gamme, ça prend une mauvaise tournure, avec de fortes baisses pour Mercedes, voir l’effondrement de VolksWagen sur le marché chinois. Même pour les marques de luxe françaises qui se croyaient intouchables, les chinois préfèrent de plus en plus les copies.

L’industrie automobile, un des derniers fleurons de l’industrie européenne… pour combien de temps encore ?