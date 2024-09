Autant dire que les perspectives ne sont pas au beau fixe dans ce secteur. Et ce, alors que la Chine continue d'avancer très vite dans le secteur, avec une maîtrise de la chaîne de production mondiale qui lui permet de mettre au point des voitures électriques dont le prix de vente est beaucoup plus bas que celui de ses concurrents européens. Une donne qui avait déjà fait dire en 2023 à un géant européen que les concurrencer semblait du domaine de l'impossible.

Cette pression pourrait être réduite à l'avenir avec la forte hausse des droits de douane décidée par Bruxelles sur les véhicules chinois. Reste que des efforts au niveau européen doivent être encore faits selon certains spécialistes. « C'est un dilemme pour les constructeurs : est-ce qu'on veut une industrie européenne et qu'est-on prêts à faire pour l’avoir ? On a déjà beaucoup investi, il y a beaucoup d’emplois à la clé, et ça paraît raisonnable de ne pas laisser notre transition énergétique dépendante de pays tiers » interroge Diane Strauss, membre du think tank Transport & Environment. Alors, que faire ?