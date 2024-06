Hausse des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, MG le plus sévèrement touché

Le MG ZS EV comptait parmi les véhicules électriques les plus intéressants en matière de rapport prestations/prix. La nouvelle version enfonce le clou avec de nombreux équipements supplémentaires et une finition en hausse, pour un prix très raisonnable. Toujours aussi accueillant et pratique, le SUV électrique gagne également en puissance et en autonomie, même si les longs trajets demandent encore de l’organisation. Dans tous les cas, la proposition de MG reste l'une des plus intéressantes sur le marché de l’électrique aujourd’hui.