Avec sa nouvelle batterie, CATL pourrait révolutionner l'autonomie des voitures électriques

Ces avancées pourraient radicalement changer la donne pour les véhicules électriques, notamment en rendant les batteries LFP plus compétitives face aux NMC. Les LFP, en plus de leur coût inférieur, offrent une plus grande longévité et la possibilité d'être chargées à 100 % régulièrement sans dégradation significative. L'impact potentiel sur le marché est conséquent, avec des implications directes sur l'accessibilité et l'autonomie des véhicules électriques. Pour rappel, l'un des clients les plus en vue de CATL est Tesla. Il ne serait donc pas étonnant que la Tesla 3, produite en Chine, soit l'une des premières voitures mondiales à en bénéficier.