Volkswagen soupçonne fortement des hackers chinois d'avoir volé près de 20 000 documents sur ses véhicules électriques pendant 5 ans

Sale temps pour Volkswagen. Après le retard pris sur la sortie de l'emblématique ID.Buzz California, petit-fils de l'emblématique Combi des années hippies, et avec une transition vers l'électrification de ses véhicules plutôt difficile, on apprend que le célèbre constructeur automobile allemand a été victime d'espionnage et de vol de données entre 2010 et 2015.

Cette révélation, faite conjointement par le magazine d'investigation Der Spiegel et la chaîne de télévision ZDF allemands, intervient quelques jours avant le salon automobile « Auto China » à Pékin, et après la visite les 15 et 16 avril 2024 du chancelier Olaf Scholz en Chine.

Hasard du calendrier ou pas, le chancelier allemand a prévenu : « La seule chose qui doit toujours être claire, c'est que la concurrence doit être loyale. » Viril, mais correct.