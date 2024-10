Le groupe est bien présent au Mondial de l'Auto pour dévoiler, notamment, le dernier modèle de la série disponible à la commande de l'ID. Buzz « Pure » et essuie en même temps une cyberattaque. Mais en matière de communication, on ne peut pas dire que VW soit loquace.

Le 9 octobre, peu après la revendication de la cyberattaque, le groupe a déclaré à SecrurityWeek : « Cet incident est connu. L'infrastructure informatique du groupe Volkswagen n'est pas affectée. Nous continuons à surveiller la situation de près. »

Oui, mais encore ? Cette réponse laconique soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Si l'infrastructure n'a pas été touchée, quelles données ont pu être dérobées ? Le groupe affirme avoir connaissance de l'incident « depuis un certain temps », sans pour autant fournir de date précise. Et en avant les spéculations.