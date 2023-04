Client Hyundai ? Attention ces infos très privées sont certainement dans la nature

Dans son message aux clients, Hyundai explique que « rien n'indique que vos données personnelles ont été réutilisées à des fins frauduleuses », tout en appelant les consommateurs à la vigilance dans les prochains mois, et même dès maintenant. Car si rien n'indique, effectivement, une réutilisation des données à date, il est tout à fait possible que les clients fassent l'objet – tôt ou tard – de campagnes de phishing ou d'usurpation d'identité, grâce aux e-mails, numéros de téléphone et identités. En cela, il ne faut ainsi pas minimiser cette fuite de données.