Fort heureusement, ces vulnérabilités ont été signalées à Kia en juin 2024 et corrigées le 14 août de la même année. Officiellement, il n'existe aucune instance documentée d'exploitation de ces dernières. Comme l'ont judicieusement fait remarquer les chercheurs, « Les voitures, comme les réseaux sociaux, continueront à présenter des failles de sécurité. Tout comme Meta peut introduire une vulnérabilité dans Facebook permettant à des pirates de prendre le contrôle de comptes, les constructeurs automobiles peuvent aussi créer des failles dans leurs véhicules ». La question est donc de savoir quand, et non si, de nouvelles vulnérabilités seront découvertes à l'avenir.