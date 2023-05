Hyundai et Kia ont fabriqué des voitures trop faciles à voler : ils vont le payer très cher

Cette faille était connue des voleurs depuis le début de l'année 2021 à peu près. Elle a toutefois pris une autre dimension le 12 juillet 2022, avec la publication d’une vidéo « tuto » sur TikTok. Celle-ci montrait comment démarrer certains véhicules Kia (des modèles commercialisés entre 2011 et 2021) et Hyundai (modèles commercialisés entre 2015 et 2021) – ceux dépourvus de démarreur à bouton-poussoir et de dispositifs antivol immobilisants – avec un simple câble USB une fois à l’intérieur du véhicule. La manœuvre peut s’effectuer en quelques dizaines de secondes pour un voleur expérimenté.