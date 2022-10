Les véhicules sans clé sont-ils vulnérables ? Ces voleurs-pirates utilisaient un logiciel trouvé en ligne

En attendant que les constructeurs se penchent réellement sur la question et trouvent des moyens plus efficaces de lutter contre cette nouvelle criminalité, il existe, si vous êtes vous-même propriétaire d'un tel véhicule, des moyens de l'en protéger. Démodé mais pourtant efficace, la canne antivol est un bon premier exemple. Mais pour le cas spécifique des voitures sans clé, une excellente façon d'en renforcer la sécurité est de conserver la carte ou le porte-clés permettant de l'ouvrir bien protégé dans un boîtier tant que vous ne l'utilisez pas. Cela permet d'éviter d'en copier le signal. Enfin, installer une alarme de voiture et un système de localisation GPS permettent de réagir rapidement et augmentent considérablement les chances de retrouver un véhicule volé.