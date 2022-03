Une faille de sécurité découverte dans les clés de voiture sans contact

Ce dernier est même au centre d'un sérieux souci de sécurité, puisque le club automobile allemand ADAC confirme qu'un simple prolongateur de portée Wi-Fi permet de déverrouiller et de démarrer de nombreux modèles. Concrètement, l'un des voleurs va venir se placer à proximité du propriétaire du véhicule, et plus précisément de ses clés. Le complice situé vers le véhicule va attendre de récupérer la bonne onde qui permet de démarrer la voiture, et il pourra alors l'ouvrir et la démarrer.