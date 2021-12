Apple : comment les voleurs de voiture utilisent-ils les AirTags ?

Et oui, le cinéma peut donner des idées même aux personnes mal intentionnées. Si l'espion du grand écran aime placer des mouchards sur la voiture du méchant, grâce auxquels il peut suivre en temps réel et précisément ses déplacements, cela ne reste que de la fiction. Plus maintenant grâce (ou à cause) d'Apple et de l'un de ses derniers gadgets high-tech en date : les AirTags, sortis au mois d'avril dernier.