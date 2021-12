Apple : ces appareils pourraient profiter d'un nouveau design en 2022

En premier lieu, Gurman croit savoir qu'Apple planche sur un redesign de l'iPad Pro . Déjà remis à neuf il y a quelques années avec son design « sans bord », il pourrait cette fois intégrer la possibilité d'être rechargé sans-fil. Idem pour les iPad Air et l'iPad d'entrée de gamme.

En plus, le MacBook Air pourrait lui aussi passer sur le billard. L'idée étant, on l'imagine, de rapprocher son design de celui qui a été offert aux tout derniers MacBook Pro cette année. Et puisqu'on parle de MacBook Pro : Gurman estime qu'un nouveau modèle pourrait être commercialisé à prix plancher.

Un renouvellement du Mac Mini ainsi que du Mac Pro serait aussi au programme, et tout ce beau monde sera bien sûr équipé de la future puce M2 signée Apple.

Côté wearables, Apple lancerait une nouvelle Watch SE , et notamment une version particulière destinée aux sportifs de haut niveau. 2022 pourrait également être l'année d'une nouvelle génération d'AirPods Pro , indique le journaliste.

Terminons par l'évidence : la gamme d'iPhone 14 , sur laquelle Gurman n'a pas encore d'informations à communiquer. En revanche, l'étau semble se resserrer autour de la sortie en 2022 du premier casque de réalité mixte d'Apple. Une année palpitante en prévision !