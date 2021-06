Apple AirTags : une application Android à venir cette année

La firme de Cupertino a entendu les chercheurs et les consommateurs, et prévoit une série de mesures pour améliorer l'aspect confidentialité des AirTags.

L'une des décisions est de développer une application dédiée à l'écosystème Android. Il ne s'agit pas ici de laisser les possesseurs d'un smartphone Android pouvoir bénéficier des fonctionnalités des AirTags comme sur iPhone, mais cette application devra permettre aux utilisateurs équipés d'un appareil tournant sous le système d'exploitation de Google d'avoir un détecteur à disposition.

L'application leur permettra de détecter si un AirTag ou un autre produit utilisant le réseau Find My les suit à la trace et pourra les en avertir. Une fonction qui existe déjà nativement sur les iPhone et qui permet d'éviter de pister des personnes : les AirTags sont conçus pour traquer seulement des objets. L'application devrait être rendue disponible d'ici la fin de l'année.