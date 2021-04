Find My / Localiser : Apple ouvre une certification pour les fabricants tiers

L'ouverture de l'application de localisation était l'une des annonces faites par le constructeur à la WWDC 2020, mais il faudra attendre iOS 14.5, une mise à jour majeure du système d'exploitation mobile d'Apple prévue pour ce printemps, pour commencer à connecter les premiers appareils compatibles.

Preuve que le déploiement de cette nouvelle version est proche, Apple vient de lancer discrètement sur l'App Store une nouvelle application baptisée Find My Certification Asst. et destinée aux fabricants tiers adhérant au programme de licence MFi (Made For iPhone).

Le logiciel permet ainsi à ces différents constructeurs de tester leurs appareils avec la plateforme Localiser, notamment la bonne découverte des accessoires, leur localisation sur la carte ou encore les différents sons et éléments d'interface.