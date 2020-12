Sans surprise, les AirTags seront chers

Sur Twitter, le compte LeaksApplePro avance que les AirTags seront vendus au tarif de 49 dollars l'unité. L'étui de rangement serait quant à lui proposé au tarif de 20 dollars. On peut s'attendre à ce que les prix en euros soient les mêmes, voire plus hauts, après conversion et ajout des taxes.

Des prix bien supérieurs à ceux de la concurrence. Tile, l'une des marques les plus réputées pour ce genre de localisateur d'objets, est bien plus abordable. Sur Amazon, on peut trouver un lot de 4 Tile Mate pour 70 euros, soit 17,5 euros l'unité. Plus haut de gamme, les Tile Pro sont disponibles à 35 euros l'un, avec des baisses de prix unitaires en cas d'achat d'un lot de 2 ou 4 articles.