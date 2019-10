Apple travaillerait sur un produit permettant de retrouver des objets perdus via Bluetooth

© Alexandre Boero pour Clubic

L'écosystème Apple à la rescousse des têtes en l'air. Si l'on en croit plusieurs mentions d'ores et déjà présentes dans iOS 13.2, Apple plancherait sur un dispositif de tracking Bluetooth. Baptisé AirTag, ce dernier permettrait de retrouver n'importe quel objet auquel il est attaché en passant directement depuis l'application « Localiser », utilisée jusqu'à présent pour localiser certains appareils Apple (comme un iPhone, des AirPords ou un MacBook) ou connaître la position des contacts acceptant de la partager.Étrangement, Apple ne miserait pas sur une batterie rechargeable pour ce nouvel accessoire, mais sur des piles que l'utilisateur pourra changer lui-même. Une vidéo nommée BatterySwap, cachée dans la dernière version d'iOS, appuie d'ailleurs cette hypothèse. Par ce biais, Apple chercherait à proposer un accessoire doté d'une longue autonomie et qu'il ne serait pas nécessaire de recharger, souligne Softpedia News.Notons par ailleurs qu'Apple est susceptible d'introduire une application (ou une fonctionnalité) dédiée à exploiter cet AirTag depuis une Apple Watch . Il serait ainsi possible de retrouver un objet perdu en jetant un simple coup d'œil sur son poignet.Pour l'heure, le créneau de lancement de ce potentiel accessoire est sujet à caution, mais si Apple prévoit effectivement de lancer un iPhone SE 2 en mars 2020 , il se peut que la marque profite de l'événement pour annoncer d'autres nouveautés.Il n'est dès lors pas tout à fait exclu d'entendre parler de l'AirTag en début d'année prochaine. Si tant est que ce dispositif se concrétise bel et bien chez Apple...