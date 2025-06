rom-2

Entre les effets d’annonce, et la réalité du terrain une fois le rachat effectué, j’attendrais de voir avant d’être certain de ça. Même si ils ne rachètent qu’une partie d’une filiale de ATOS, vu la perte de leur salariés qui partent vers d’autres boites plus stables économiquement et dans leur fonctionnement, j’ai vraiment peur que cela soit le rachat d’une coquille vide qu’autre chose.

Je pensais aux autoroutes, ou à la Française des jeux, qui ont été privatisés alors qu’aucun motif sérieux n’a été avancé, si ce n’est faire plaisir à certains acteurs privés. Après oui tu as raison, les participations de l’État fonctionnent bien, et devraient être beaucoup plus nombreux.