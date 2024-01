Atos essaie toujours de sauver sa peau et dévoile de nouvelles mesures pour y parvenir

Atos est aussi depuis cet été sur les rails pour mener une levée de fonds destinée à Eviden, société qui regroupe ses activités de cybersécurité, de big data et de cloud. D'un montant initial de 900 millions d'euros, elle pourrait être revue à la baisse si certaines cessions venaient à être validées.

En effet, le groupe est en ce moment en négociations avec Airbus pour lui céder ses activités de cybersécurité et de big data, valorisées entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros. « Actuellement à un stade préliminaire, les discussions avec Airbus vont progresser et le marché sera informé en temps voulu de leur issue » a indiqué le groupe. La transaction pourrait être définitivement validée lors du premier trimestre 2024.

À l'opposé, les discussions sur la cession des activités d'infogérance au milliardaire Daniel Kretinsky, annoncée il y a plusieurs mois déjà, « prennent plus de temps que prévu, et il n’y a aucune certitude qu'elles aboutissent à un accord » selon Paul Saleh.