Voici Leonardo, 4e mondial des supercalculateurs, tout juste livré par Atos

Il aura nécessité plus de 10 000 câbles de fibre optique et quelque 156 km de câbles pour son réseau d'interconnexion de données (155 racks d'équipement ont été livrés au total), mais Leonardo va pouvoir faire son œuvre. Basé sur le BullSequana XH2000 d'Atos, le supercalculateur offre le compromis d'un débit extrêmement élevé et d'une consommation d'énergie maîtrisée. Sur ce dernier point, on regrette un peu le manque de projection de données.