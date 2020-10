Le supercalculateur français Jean Zay atteint un record de 28 millions d'opérations par seconde

En avril, l'Idris et le CNRS ont annoncé qu'il allait être utilisé pour la lutte contre les virus. Plus précisément, son travail est de réaliser des simulations numériques de l'évolution microscopique du virus pour visualiser les interactions moléculaires. « Il s’agit de construire un microscope ultime, virtuel, qui nous permet de voir chaque atome, ou même chaque électron. Notre "microscope" montre comment les atomes évoluent, et donc comment la structure biologique du virus change de forme au cours du temps » expliquaient ainsi deux chercheurs liés au projet sur le site The Conversation, en août dernier.