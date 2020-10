NVIDIA s'engage à construire le super-ordinateur le plus puissant du Royaume-Uni

Parmi les chercheurs susceptibles de bénéficier de la puissance de calcul de Cambridge-1, on trouve des noms comme le King's College de Londres, Oxford Nanopore et AstraZeneca. Le supercalculateur pourra être sollicité dans la mise au point de toutes sortes de traitements, y compris ceux contre la Covid-19.



Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé a affirmé que « l’accélération de la découverte de médicaments n’a jamais été aussi importante » et que cet investissement pouvait « faire une réelle différence ».

L'annonce fait directement suite au rachat d'ARM par NVIDIA. Lors de l'annonce de la transaction, la société avait annoncé son intention de créer un pôle de travail sur l'IA qui disposerait d'un super-ordinateur basé sur ARM.

La machine doit être lancée avant la fin de l'année. NVIDIA a déclaré qu'elle disposerait alors d'une « performance d'IA » de l'ordre de 400 pétaflops en se basant sur 80 systèmes interconnectés. Elle deviendra ainsi, selon le communiqué de l'enseigne, le 29e ordinateur le plus puissant au monde et le plus puissant du Royaume-Uni.