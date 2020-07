NVIDIA en discussion avancée pour le rachat d'ARM pour au moins 32 milliards

Nvidia fait partie des clients d'ARM depuis plusieurs années et pour cause ! Le constructeur utilise cette architecture de processeur pour ses puces Tegra équipant nos Nintendo Switch et autres Shield TV. NVIDIA semble être seule dans cette course à l'ARMement. En effet, aucun autre client d'ARM ou acteur de l'industrie technologique ne semble intéressé par ce rachat, la faute à SoftBank et la somme exorbitante que le conglomérat pourrait demander. Selon Bloomberg, le groupe japonais ne serait prêt à se séparer d'ARM que pour un prix supérieur auquel il en a fait l'acquisition en 2016, soit 32 milliards de dollars.