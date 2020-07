Softbank chercherait à revendre ARM, le prix des licences pour ses puces explose

La raison de cette révision des tarifs pratiqués par ARM est liée au contexte économique de la firme. Et pour cause, les intentions de son propriétaire SoftBank sont encore floues.

Alors qu'ARM a le vent en poupe (explosion du marché du smartphone ces 10 dernières années, demande continue et croissante en puces ARM pour ce marché, mais aussi pour les serveurs, et récemment pour Apple et ses Mac sous SoC ARM, entre autres), SoftBank réfléchirait à deux possibilités : revendre le groupe alors qu'il est au plus haut et potentiellement dégager un joli bénéfice après une acquisition en 2016 chiffrée à 32 milliards de dollars, ou effectuer une levée de fonds en vue d'une introduction en Bourse.

En l'état, la première solution permettrait à SoftBank de faire entrer de l'argent dans ses caisses en vue de réduire sa dette. D'après le Wall Street Journal, le géant japonais pourrait revendre ARM afin de réduire sa dette actuelle. Le groupe avait d'ailleurs indiqué vouloir se séparer de 41 milliards de dollars d'actif au printemps…

Reste alors à savoir qui pourrait racheter. Compte tenu du contexte actuel, Apple semble avoir les liquidités et une raison toute trouvée de passer à la caisse : pérenniser son passage à des processeurs ARM.